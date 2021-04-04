Англия

Наставник "горожан" высказался после поединка английского чемпионата.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями после матча 30-го тура АПЛ с Лестером.

"Лестер – отличная команда. Когда мы с ними играли дома, нам изрядно досталось (2:5), но сегодня мы сыграли более терпеливо и сделали большой шаг к победе в АПЛ.

Когда футболисты приезжают из сборных, никогда не знаешь, в каком состоянии будет команда, но я доверяю им. Они не всегда мне верят, но мне нравится каждый из них. Сегодня я доверил право сыграть некоторым парням, которые давно не играли.

Когда ты побеждаешь и побеждаешь, ребята знают, что нужно сыграть хорошо, чтобы потом снова попасть в состав. У нас все отлично с взаимопониманием среди игроков.

Нет ничего приятнее победы в чемпионате Англии, турнир длится 11 месяцев, он очень сложный. Мы близки к титулу, нужно еще три победы", – приводит слова специалиста BBC со ссылкой на Sky Sports.

Ранее наставник "горожан" высказывался о нынешних ценах на футболистов.

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