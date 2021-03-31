Англия

Испанский специалист поделился мыслями о нападающем.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем уходе из клуба форварда Серхио Агуэро в конце сезона.

"У нас впереди еще два месяца совместной работы. Сегодня на тренировке я видел, как он хорош и насколько отдается делу.

Он незаменим. С точки зрения статистики замена ему, возможно, существует, но когда у игрока 360 матчей и 250 с лишним голов, а также многочисленные титулы, найти ему замену нелегко.

Серхио легенда, лучший форвард, когда-либо выступавший за этот клуб. Он незаменим в душах и сердцах наших фанатов, игроков, с которыми он выступал, тренеров, с которыми работал.

Он отличный человек, и если он по-прежнему стремится только вперед, то может продлить карьеру на 2, 3, 5 лет. Думаю, в этом сезоне он еще забьет какой-нибудь интересный гол. Увы, он пропустил год. Мне не поверят из-за того, что мы играли успешно, но порой нам его не хватало.

Благодаря нему клуб вышел на новый уровень. Вот почему все, кто в команде, и фанаты всегда будут ему благодарны", – сказал наставник "горожан".

Ранее нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус прокомментировал уход Серхио Агуэро из клуба по окончанию текущего сезона.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.