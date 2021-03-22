Англия

Англичанин подвел итог неудачных выступлений своего клуба.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал победу над Астон Виллой в перенесенном матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

"Мы очень нуждались в этой победе. Предыдущую пару игр мы провели не очень хорошо. Мы знали, что должны на это отреагировать.

Мы не хотели уйти на матчи сборных с тремя поражениями подряд. Ребята сыграли отлично, мы заслужили победу. В последних матчах мы играли ниже своего уровня. Приятно, что нам удалось выиграть.

Все игроки боролись и не жалели себя. Именно такой настрой нам нужен на оставшиеся игры сезона, чтобы побороться за место в четвёрке. Предыдущая неделя стала позорной для нас", — приводит слова Кейна Sky Sports.

Ранее главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу над Астон Виллой.

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