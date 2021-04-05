Немецкого футболиста выгнали с занятия.
Антонио Рюдигер, getty images
05 апреля 2021, 15:08
На тренировке Челси произошел конфликт между защитником Антонио Рюдигером и вратарем Кепой Аррисабалагой.
По информации источника, немца досрочно выгнали с занятия после стыка с испанцем в игровом эпизоде. Футболисты начали толкаться, их разнимали партнеры по команде.
Спустя какое-то время Рюдигер извинился перед Кепой и главным тренером лондонцев Томасу Тухелю.
Напомним, что в матче 20-го тура АПЛ Вест Бромвич растоптал Челси на Стэмфорд Бридж. Данное поражение стало для наставника "синих" первым в английском чемпионате.
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