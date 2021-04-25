"Королевский" клуб, вероятно, главный претендент на француза.
Килиан Мбаппе, getty images
25 апреля 2021, 12:25
Реал Мадрид серьезно настроен на трансфер форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien, лично президент "сливочных" Флорентино Перес очень хочет подписать французскую звезду, а потому получил поддержку банковских учреждений.
По информации источника, Перес вместе с помощником на протяжении последних месяцев разрабатывали стратегию, чтобы осуществить переход Килиана в Мадрид. Они также провели переговоры с несколькими банками, которые, как отмечает Le Parisien, "считают клуб достаточно платежеспособным и готовы предоставить средства для трансфера француза".
Текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает уже следующим летом. В нынешнем сезоне 22-летний форвард записал в свой актив 35 голов и 10 ассистов в 41 матче за парижский гранд.
Ранее сообщалось, что Мбаппе рискует пропустить матч против Манчестер Сити из-за травмы.