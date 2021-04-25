Испания

"Королевский" клуб, вероятно, главный претендент на француза.

Реал Мадрид серьезно настроен на трансфер форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien, лично президент "сливочных" Флорентино Перес очень хочет подписать французскую звезду, а потому получил поддержку банковских учреждений.

По информации источника, Перес вместе с помощником на протяжении последних месяцев разрабатывали стратегию, чтобы осуществить переход Килиана в Мадрид. Они также провели переговоры с несколькими банками, которые, как отмечает Le Parisien, "считают клуб достаточно платежеспособным и готовы предоставить средства для трансфера француза".

Текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает уже следующим летом. В нынешнем сезоне 22-летний форвард записал в свой актив 35 голов и 10 ассистов в 41 матче за парижский гранд.

Ранее сообщалось, что Мбаппе рискует пропустить матч против Манчестер Сити из-за травмы.