Англия

Сенегалец демонстрирует впечатляющую статистику.

Голкипер Челси Эдуар Менди поделился мыслями о своих показателях в стане лондонского клуба.

"Я знаю, что провел немало сухих матчей, но я их не считаю. Дело в том, что это не только моя заслуга. Голкипер так же важен, как и игрок перед ним. Но, конечно, удары по воротам отбиваю я.

Передо мной целая структура: 10 игроков, которые двигаются и усложняют задачу для соперника. Важна командная игра, так что не все зависит от меня", — сказал 29-летний сенегальский вратарь.

В текущем сезоне вратарь "синих" принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 22 гола.

Ранее сообщалось, что у Менди рекордное количество сухих матчей в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, что сегодня, 27 апреля, Челси в гостях сыграет с Реалом в рамках первого полуфинального поединка Лиги чемпионов.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.