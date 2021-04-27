Германия

Легендарный немецкий голкипер доволен назначением своего соотечественника.

Член совета директоров Баварии Оливер Кан прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна главным тренером мюнхенского клуба.

"Один только пятилетний контракт Юлиана показывает, насколько он отождествляет себя с Баварией. Я убежден, что вместе с Юлианом Нагельсманном мы будем очень успешно формировать спортивное будущее Баварии.

Я благодарю Ханси Флика. С великолепным футболом он привел Баварию к большому успеху. Теперь мы выполнили его желание покинуть Баварию до окончания его контракта. Всего наилучшего, Ханси!", — сказал легендарный немец.

Ранее сам Ханс-Дитер Флик попрощался со своей командой.