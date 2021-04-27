Член совета директоров Баварии Оливер Кан прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна главным тренером мюнхенского клуба.

"Один только пятилетний контракт Юлиана показывает, насколько он отождествляет себя с Баварией. Я убежден, что вместе с Юлианом Нагельсманном мы будем очень успешно формировать спортивное будущее Баварии.

Я благодарю Ханси Флика. С великолепным футболом он привел Баварию к большому успеху. Теперь мы выполнили его желание покинуть Баварию до окончания его контракта. Всего наилучшего, Ханси!", — сказал легендарный немец.

Ранее сам Ханс-Дитер Флик попрощался со своей командой.