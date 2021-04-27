Легендарный немецкий голкипер доволен назначением своего соотечественника.
Оливер Кан, getty images
27 апреля 2021, 12:57
Член совета директоров Баварии Оливер Кан прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна главным тренером мюнхенского клуба.
"Один только пятилетний контракт Юлиана показывает, насколько он отождествляет себя с Баварией. Я убежден, что вместе с Юлианом Нагельсманном мы будем очень успешно формировать спортивное будущее Баварии.
Я благодарю Ханси Флика. С великолепным футболом он привел Баварию к большому успеху. Теперь мы выполнили его желание покинуть Баварию до окончания его контракта. Всего наилучшего, Ханси!", — сказал легендарный немец.
Ранее сам Ханс-Дитер Флик попрощался со своей командой.