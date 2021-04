Несмотря на то, что гостевой принципиальный поединок в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги против баскского Атлетика завершился для мадридского Атлетико неудачей (1:2), один из футболистов "матрасников" точно сможет запомнить его в позитивном для себя контексте.

Речь идет о полузащитнике Маркосе Льоренте, которому на 90+1 минуте (!) удалось продемонстрировать восхитительную скорость при рывке без мяча в сторону своих ворот от чужой штрафной.

Пиковая скорость движения 26-летнего испанца достигла показателя 35,4 км/ч, что является наивысшим показателем текущего сезона испанского национального первенства.

Marcos Llorente last night broke the LaLiga speed record for the season. This sprint clocked at 35.4 km/hr was recorded in the 91st (!) min by him sprinting back to defend a counter.



Absolute joy to see so much commitment, in victory or in defeat. Honor. pic.twitter.com/OQ1hbvksdO