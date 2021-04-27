Запасу сил футболиста в тяжелом поединке остается только поражаться.
Маркос Льоренте, Getty Images
27 апреля 2021, 11:34
Несмотря на то, что гостевой принципиальный поединок в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги против баскского Атлетика завершился для мадридского Атлетико неудачей (1:2), один из футболистов "матрасников" точно сможет запомнить его в позитивном для себя контексте.
Атлетик — Атлетико 2:1 Видео голов и обзор матча
Речь идет о полузащитнике Маркосе Льоренте, которому на 90+1 минуте (!) удалось продемонстрировать восхитительную скорость при рывке без мяча в сторону своих ворот от чужой штрафной.
Пиковая скорость движения 26-летнего испанца достигла показателя 35,4 км/ч, что является наивысшим показателем текущего сезона испанского национального первенства.
До этого, держателем рекорда был футболист Валенсии Тьерри Коррейя с показателем в 35,01 км/ч, а в прошлом сезоне быстрее всех пробежался Дани Родригес из Мальорки (35,72 км/ч).
Отметим, что после перехода из стана принципиального соперника коллектива Диего Симеоне летом прошлого года, мадридского Реала, Льоренте стал незаменимой частью системы Атлетика, приняв участие в 40 поединках текущего сезона, в которых ему удалось отметиться 12-ю голами и 11-ю результативными передачами.