Англия

Наставник "лисов" не намерен покидать клуба.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал интерес к нему со стороны Тоттенхэма.

Лондонский клуб на прошлой неделе расстался с главным тренером Жозе Моуриньо и находится в поиске кандидатов на замену португальскому специалисту.

"Тоттенхэм — прекрасный клуб, один из самых больших клубов Британии, но сейчас я нахожусь в прекрасном месте. Я очень уважаю наших игроков, руководство. Я чувствую, что хочу продолжить работу здесь.

Я всем доволен, потому что получил игроков, которые полностью отдаются игре. Я вижу свое будущее в этой команде", — сказал североирландский специалист.

На сегодняшний день исполняющим обязанности наставника Тоттенхэма стал экс-футболист клуба Райан Мейсон.