Наставник "лисов" не намерен покидать клуба.
Брендан Роджерс, getty images
29 апреля 2021, 13:01
Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал интерес к нему со стороны Тоттенхэма.
Лондонский клуб на прошлой неделе расстался с главным тренером Жозе Моуриньо и находится в поиске кандидатов на замену португальскому специалисту.
"Тоттенхэм — прекрасный клуб, один из самых больших клубов Британии, но сейчас я нахожусь в прекрасном месте. Я очень уважаю наших игроков, руководство. Я чувствую, что хочу продолжить работу здесь.
Я всем доволен, потому что получил игроков, которые полностью отдаются игре. Я вижу свое будущее в этой команде", — сказал североирландский специалист.
На сегодняшний день исполняющим обязанности наставника Тоттенхэма стал экс-футболист клуба Райан Мейсон.