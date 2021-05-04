Легенда "канониров" намерен вернуть клубу былую славу.
Тьери Анри, getty images
04 мая 2021, 07:18
Экс-форвард Арсенала Тьерри Анри подтвердил свое участие в предложении по выкупу лондонского клуба у Стэна Кронке вместе с основателем Spotify Даниэлем Эком.
"Мы хотим восстановить ДНК Арсенала и найти решение, которое объединит болельщиков с клубом. Если все сложится, это будет долгий и трудный процесс.
Даниэль не сдастся только потому, что нынешние владельцы не хотят продавать клуб сейчас", — сказал Анри.
Ранее стало известно, что Алан Ширер и Тьери Анри стали первыми участниками Зала Славы АПЛ.