Англия

Легенда "канониров" намерен вернуть клубу былую славу.

Экс-форвард Арсенала Тьерри Анри подтвердил свое участие в предложении по выкупу лондонского клуба у Стэна Кронке вместе с основателем Spotify Даниэлем Эком.

"Мы хотим восстановить ДНК Арсенала и найти решение, которое объединит болельщиков с клубом. Если все сложится, это будет долгий и трудный процесс.

Даниэль не сдастся только потому, что нынешние владельцы не хотят продавать клуб сейчас", — сказал Анри.

Ранее стало известно, что Алан Ширер и Тьери Анри стали первыми участниками Зала Славы АПЛ.