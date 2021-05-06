Лига Европы

Форвард лондонского клуба поделился своими мыслями накануне матча с Вильярреалом.

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы против Вильярреала.

"Для меня это один из важнейших матчей в составе Арсенала. Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона. Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня игра за время выступлений в Арсенале.

В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть. При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается все складно", — приводит слова Обамеянга официальный сайт УЕФА.

Поединок Арсенал — Вильярреал пройдет сегодня, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Испании завершилась победой "желтой субмарины" со счетом 2:1.