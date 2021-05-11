Англия

Однако, численность фанатов не должна при этом превышать 10 тыс. человек.

Правительство Великобритании в последнее время констатирует снижение количества фиксируемых случаев заражения коронавируса COVID-19, которые предоставляются Национальной службой здоровья (NHS) данной страны, поэтому постепенно снимает ограничения с массовых мероприятий.

Под этот процесс попадает также и возможность болельщиков посещать стадионы во время матчей английской Премьер-лиги.

Согласно информации, озвученной премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, уже в следующий понедельник, 17 мая, фанаты по всей стране смогут вживую присутствовать на матчах своих любимых команд.

"Мы разблокируем турникеты на наших стадионах с учетом ограничений по вместимости", — заявил политик.

Однако, в рамках третьего шага реализации дорожной карты по борьбе с последствиями коронавируса COVID-19 и возвращению населения к привычной жизни, все еще существует ограничение на максимально допустимое количество зрителей на трибунах.

Так, небольшие по вместимости стадионы смогут принять до 4 тыс. человек (или 50% от заявленных сидячих мест), в то время как крупные арены откроют двери для болельщиков в количестве 25% от максимальной вместимости, но не более 10 тыс. человек.

Стоит отметить, что ранее организаторы АПЛ специально подстроили даты проведения предпоследнего тура национального первенства на 18-19 мая с целью, чтобы каждый клуб получил возможность хотя бы раз сыграть дома в присутствии своих фанатов в концовке сезона.

Правительство Великобритании относит ослабление ограничений для фанатов к проводимому им социально-медицинскому эксперименту по возвращению к привычной жизни, частью которого также станет присутствие 21 тыс. фанатов на трибунах Уэмбли на финальном поединке Кубка Англии между Челси и Лестером, который пройдет 15 мая.