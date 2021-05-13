Бельгийский хавбек "горожан" снова угодил в лазарет.
Кевин де Брюйне, Getty Images
13 мая 2021, 18:40
Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке 36-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла.
"Кевин восстанавливается и ему уже лучше. Когда он восстановится, он приступит к тренировкам. Парни, которые физически готовы на все сто процентов получат шанс сыграть в финале Лиги чемпионов", — приводит слова главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы BBC.
В нынешнем сезоне де Брюйне провел 38 поединков во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 17 ассистов.
Напомним, матч Ньюкасл — Манчестер Сити пройдет завтра, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени.
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