Англия

Бельгийский хавбек "горожан" снова угодил в лазарет.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке 36-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла.

"Кевин восстанавливается и ему уже лучше. Когда он восстановится, он приступит к тренировкам. Парни, которые физически готовы на все сто процентов получат шанс сыграть в финале Лиги чемпионов", — приводит слова главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне де Брюйне провел 38 поединков во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 17 ассистов.

Напомним, матч Ньюкасл — Манчестер Сити пройдет завтра, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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