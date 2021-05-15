Англия

Руководство верит в молодого специалиста.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета останется работать на своем посту.

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководители "канониров" продолжают доверять 39-летнему коучу.

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Боссы клуба уже обсуждают с Артетой варианты усиления Арсенала в летнее трансферное окно.

Напомним, Артета возглавил "канониров" в декабре 2019 года. На данный момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

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