Руководство верит в молодого специалиста.
Микель Артета, Getty Images
15 мая 2021, 13:50
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета останется работать на своем посту.
По информации журналиста Фабрицио Романо, руководители "канониров" продолжают доверять 39-летнему коучу.
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Боссы клуба уже обсуждают с Артетой варианты усиления Арсенала в летнее трансферное окно.
Напомним, Артета возглавил "канониров" в декабре 2019 года. На данный момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
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