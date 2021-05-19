Football.ua на своем YouTube канале расскажет о нынешнем статусе "горожан".
Манчестер Сити
19 мая 2021, 11:15
Манчестер Сити несколько лет является фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но этот турнир пока не покорился команде Хосепа Гвардиолы.
В новом видео Football.ua мы поговорим о "горожанах", который после прихода шейхов превратились из команды-середняка в один из лучших клубов мира и сейчас находятся в шаге от покорения главной цели — победе в Лиге чемпионов.
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