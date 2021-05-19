Англия

Football.ua на своем YouTube канале расскажет о нынешнем статусе "горожан".

Манчестер Сити несколько лет является фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но этот турнир пока не покорился команде Хосепа Гвардиолы.

В новом видео Football.ua мы поговорим о "горожанах", который после прихода шейхов превратились из команды-середняка в один из лучших клубов мира и сейчас находятся в шаге от покорения главной цели — победе в Лиге чемпионов.

От вас мы, как всегда, ждем лайк под этим видео и подписку на канал!

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