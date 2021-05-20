Наставник "канониров" в восторге от последних игр своей команды.
Микель Артета, getty images
20 мая 2021, 08:30
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал непростую победу на Кристал Пэлас в матче 37 тура АПЛ.
"Этот момент очень важен для нас. Мы хотели подойти к последнему туру, имея шансы на попадание в еврокубки.
Если бы в ноябре или декабре нам бы кто-нибудь сказал, что в последнем туре у нас будет шанс попасть в еврокубки, я бы сказал, что этот человек сошел с ума", – сказал испанский специалист.
Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи.