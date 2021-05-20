Украина

Football.ua запускает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

В материале для проекта Лучшие в истории мы говорим о полузащитниках киевского Динамо. Предлагаем вам выбрать четвертку лучших.

Для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария.... и Шахтер с Динамо. Не удивляйтесь — украинские клубы попали в этот список, чтобы вам было интереснее.

4-4-2 с ромбом в центре поля, где полузащитники меняются позициями — это классика от Валерия Лобановского. Вот и мы решили выбрать 8 лучших полузащитников киевского Динамо всех времен. Вопрос в том, как расположить их на футбольном поле?!

Опорные полузащитники

Андрей Гусин

“Самый памятный гол я забил за Динамо-2. На той игре присутствовал только принявший главную команду Валерий Лобановский, а я забил ударом в девятку, протащив мяч от штрафной до штрафной”, — вспоминал Андрей Гусин события 1996 года.

Тогда для него все изменилось. Валерий Лобановский, наблюдая за действиями 24-летнего футболиста, сказал: “Почему вы мне говорили, что нет своих талантов? Вот вам готовый опорник”. По крайней мере так гласит легенда. В дубле Динамо Гусин начинал нападающим, придя в систему клуба в 1994 году.

Именно Лобановский перевел светловолосого парня в первую команду, на позицию опорного полузащитника. Позже Гусин вспоминал разговор с Лобановским, после которого его карьера пошла вверх: “На сборах рубились страшно, я с Шевченко и Ребровым играл персонально. Лобановский во всех двусторонках ставил меня за слабых.

А начался сезон — в первых матчах сижу на лавке. Я уж отчаялся, думал — все, труба, ни один тренер меня не видит… Отправился на разговор. Мало было людей, которые могли ему открыто сказать все, что думают, — но мне уже было все равно. Лобановский посмотрел: "Подожди чуть-чуть, будешь играть. Я вижу, хорошо работаешь..." — "Мне эти слова говорили все тренеры до вас. Сколько можно ждать?!"

В следующей же игре Лобановский таки поставил Гусина в стартовый состав на матч с винницкой Нивой в 1997 году. Андрей вспоминал, что после того матча он играл уже регулярно. Всего же Гусин провел за первую команду киевского Динамо 170 матчей, забив 22 гола. Он был частью команды Лобановского, которая на Камп Ноу выносила Барселону. С Гусиным в составе Динамо прошло Реал и вышло в полуфинал Лиги чемпионов.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич попал в Динамо еще 1996 году. Тогда в клубе работал главным тренером Йожеф Сабо, но совсем скоро начнется эра Валерия Лобановского. Молодой полузащитник засветился на Кубке Содружеств. Тогда за ним охотилось не только Динамо, но и Спартак. Слово “охотилось” можно воспринимать в прямом смысле.

“Как-то прихожу домой – на кухне сидят два человека кавказской национальности. В ту пору Спартак держали кавказцы. Жену это шокировало, и она сказала мне, что если я не подпишу контракт со Спартаком, у нас могут возникнуть серьезные проблемы. И действительно, после моего отказа до этого дело все-таки дошло. Я связался с администратором киевского Динамо. Александром Чубаровым, и тот сообщил обо всем Григорию Михайловичу. На следующий день все вопросы закрыли, и эти люди больше не появлялись даже близко возле моей семьи”, — рассказывал позже Хацкевич.

Хацкевич и Белькевич, который вместе с Александром оказался в Динамо, отправились на сбор в Швецию. Тогдашний тренер Динамо Йожеф Сабо так охарактеризовал игру опорного полузащитника.

“Хацкевич – это боец, который просто выгрызал центр поля. Сильный, фактурный. Сразу понял, мы усилились очень талантливыми игроками. Начал выпускать их на замену. Вскоре они полностью влились в коллектив”, — говорил тогда Сабо.

В дебютном сезоне Хацкевич провел за киевлян 23 матча. А в январе 1997 года Динамо возглавил Валерий Лобановский. По началу новый тренер был недоволен Хацкевичем, тот все чаще отправлялся в дубль. Причиной тому, как вспоминал сам футболист, был лишний вес.

“Саша, тебе весной не хватает витаминов. Видно, что организм у тебя такой, что ты тяжело входишь в сезон. Поэтому, чтобы не будоражить команду, месяца два поиграй за дубль. А когда твой обмен веществ стабилизируется и ты придешь в нормальное, прежде всего, психологическое состояние, тогда мы с удовольствием будем с тобой работать дальше”, — объяснял Лобановский игроку.

Хацкевич поиграл в Динамо до 2004 года, а потом уехал в Китай. На его счету 136 игр за первую команду и 26 забитых мячей.

По версии редакции Football.ua лучшим опорным полузащитником Динамо всех времен был Андрей Гусин.

Центральные полузащитники

Виктор Колотов

“Диапазон игры Виктора Колотова неповторим! Все он делал настолько правильно и вовремя, что болельщики на трибунах, с первого матча зачислившие футболиста в любимцы, не переставали диву даваться. Сделав передачу, короткую ли, среднюю, длинную, он стремглав летел к воротам. Его останавливали, пихали, отталкивали, но он был неудержим, и всегда стремился к максимальной цели – оказаться первым у мяча после передачи партнера и забить. О работоспособности Колотова ходили легенды”, — писал Валерий Лобановский в своих мемуарах.

Колотов перешел в Динамо в 1971 году. Его переезд в Киев из Казани — настоящий детектив. Андрей Биба вспоминал, что приезжал за Колотовым 12 раз. И лишь когда вмешался первый секретарь Компартии Украины Владимир Щербицкий переезд Виктора в Динамо таки удался. На полузащитника претендовали московские ЦСКА и Торпедо. Щербицкий пошел на хитрость.

С его помощью в военкомат Казани пришла телеграмма, где говорилось, что личное дело призывника Виктора Колотова нужно срочно прислать в Киев. Срочно! ЦСКА и Торпедо остались не у дел. Однако Колотов получил дисквалификацию на год. В Федерации футбола СССР лежали сразу три заявления о переходе полузащитника из Рубина в киевское Динамо, в Торпедо и ЦСКА.

С помощью все того же Щербицкого дисквалификацию футболисту смягчили и в мае 1971 года он дебютировал за первую команду Динамо в матче с Зарей и к тому же забил победный мяч.

В Динамо Колотов провел 10 сезон, был капитаном легендарной команды, которая в 1975 году выигрывала Кубок Кубков. В 1981 году после нескольких травм он был вынужден закончить карьеру игрока. За киевский клуб Виктор провел свыше 200 матчей, забил 62 гола. Он шесть раз становился чемпионов СССР, еще два раза выигрывал Кубок СССР, а также по одному разу Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

Леонид Буряк

Леонид Буряк начинал карьеру в Одессе. Если бы не Андрей Биба, кто его знает попал ли Буряк в Динамо. После нескольких сезонов в Черноморце центрального полузащитника хотели видеть у себя московские клубы, но Биба с третьей попытки таки пригласил Буряка в Киев. Тогда Динамо тренировал Александр Севидов, который в 1971 году сменил Маслова на посту главного тренера. Он то и стал подпускать Буряка к первой команде. По началу Буряк тосковал по Одессе и родным. Он несколько раз сбегал домой. Но Севидов с пониманием отнесся к 19-летнему парню.

Лидером Динамо Буряк уже стал, когда в 1973 году команду возглавил Валерий Лобановский. Тренер очень лестно отзывался позже об полузащитнике в своей книге “Бесконечный матч”.

“Всегда элегантный в жизни, Буряк на футбольном поле оставался верным стилю, и его безошибочно можно было отличить по бегу с высоко поднятой головой (глазами он искал своего друга Блохина и часто делал ему передачи, даже, если с ходу событий следовало более разумное продолжение), по аккуратной прическе, по мягкости обращения с мячом даже при „стыках“ или при выполнении подкатов, которые он не любил.

Он — из футбольных романтиков, но не из безнадежных, для которых главное — порадовать публику каскадом трюков, побегать по зеленой лужайке в свое удовольствие, а из тех, которые не только в состоянии принять душой принципы сугубо коллективной игры, но и привнести в нее что-то свое, долю романтики.

Техника и настойчивость Буряка, умение выбрать правильную позицию позволяли ему, когда он находился в лучшей своей форме, без особых проблем перехватывать передачи соперников и с „бригадой“ полузащитников пристально выискивать бреши в обороне соперников”, — писал тренер.

Буряк провел в Динамо свыше 300 матчей и забил 56 голов. На его счету пять побед в чемпионате СССР и три в Кубке. Также он был одним из лидеров команды 1975 года, которая выигрывала Кубок Кубков, а затем и Суперкубок УЕФА. Уход Буряка из Киева припал на “смену поколений”.

В 1985 году кто-то сказал Лобановскому мол Буряк его сливает. Туда же приплели и Блохина. Кстати, об этом рассказывал сам Буряк. Версия Лобановского была другая. Тренер утверждал, что игрок требовал гарантированное место в составе, а он таких гарантий дать, конечно же, не мог.

“Мы видели потерю Буряком скорости, стремление сыграть в основном в чистый футбол, особо не утруждая себя черновой работой, от которой, кстати, его освободили полностью в двух следующих командах — Торпедо и Металлисте”, — вспоминал Лобановский.

Владимир Мунтян

Владимир Мунтян еще в 16-летнем возрасте попал в систему Динамо и провел практически всю свою карьеру в составе “бело-синих”. В 1963 году юного Мунтяна заметил Михаил Коман, который входил в тренерский штаб Виктора Маслова. Он пригласил Владимира на тренировку первой команды.

“Приехал на Динамо (стадион — прим.) минут за десять до назначенного срока. Спрятался за дерево: автобус уже стоит, начали подходить футболисты. Все строго по субординации. Сначала – дубль: Рудаков, Соснихин, Левченко, Медвидь... У меня уже дрожь в коленках началась. А когда и динамовские звезды вальяжно так стали подходить, один за другим скрываясь в автобусном чреве, – просто какой-то животный страх обуял...

Биба! Сабо! Серебряников! Лобановский! Базилевич! Турянчик! Островский! Щегольков! Для меня они были просто футбольные боги, сошедшие на землю. Ровно в 11.00 дверь автобуса со скрипом закрылась – и боги уехали на тренировку. Я вышел из-за дерева и поплелся домой, проклиная себя за трусость и совершенно искренне полагая, что второго шанса сесть в этот автобус судьба мне не даст…”, — вспоминал позже Мунтян.

Через несколько дней Владимир встретил Бышовца, который спросил, куда тот пропал и заверил, что его ждут на тренировке. Мунтяну сперва удалось поработать с Виктором Масловым. Именно он, как позже вспоминал Лобановский, заложил определенный фундамент. Мунтян еще со времен дворового футбола славился дриблингом, финтами. Маслов объяснил ему, что на одних чистых мяча нельзя играть в профессиональном футболе.

Нужно, прямая цитата: “совершенствовать искусство обороны”. В 19-летнем возрасте Мунтян дебютировал за первую команду Динамо в матче в Ташкенте с местным Пахтакором. После ухода из Динамо Маслова, Мунтян был важной частью команды сперва Севидова, а потом и Лобановского. Всего же за Динамо он провел больше 300 матчей и забил 57 мячей. Он был частью и одним из лидеров легендарной команды 1975 года.

“Мунтян с его безукоризненной техникой, по-кошачьи мягким обращением с мячом, отменной координацией, умением мгновенно принимать верные решения, точным сильным ударом был нужен новой команде, мы весьма на него рассчитывали и прямо сказали ему об этом.

Мы, правда, немного опасались, что ему сложно будет переносить тренировочные нагрузки нашей программы, но он с ними справлялся почти безупречно, а когда самый старший игрок делает на занятиях все, то грешно не делать этого же молодому”, — вот как описывал стиль Мунтяна Лобановский.

В 1978 году футболист попал в ДТП, будучи за рулем автомобиля, он попал в больницу с переломом двух позвонков попал в больницу. А пассажир, который ехал с ним, погиб. На этом и закончилась его карьера футболиста.

Валентин Белькевич

Белькевич попал в Динамо вместе с Хацкевичем. И попал к Йожефу Сабо. Тогда наставника восхищало умение юного футболиста отдать обостряющий пас, но смущала “мягковатость”. В первые сезоны в Киеве Белькевич скорее был игроком ротации. Он чаще выступал за Динамо-2, чем за первую команду. Еще один бывший игрок того Динамо, Юрий Максимов, вспоминает, что Валентин не очень то и подходил по своему стилю под игровую модель Сабо.

В первой команде тогда на позиции атакующего полузащитника играл Юрий Калитвинцев, один из лидеров команды Сабо. В 1997 пришел Лобановский, который стал чаще подпускать Валентина к играм за первую команду. Белькевич сперва на позиции левого полузащитника, а позже ухода Калитвинцева в 1998 году, белоруса перевели в центр поля. Там то он и открыл себя всей Европе. Наличие быстрых форвардов Шевченко и Реброва развязывали руки Валентину. Его разрезающие пасы — это нечто сродни… а что я буду вам рассказывать? Пересмотрите (на видео ниже) пас Валентина на Шевченко в матче с Баварией.

“Когда я пришел в Динамо, то лучше всего я понимал игру Реброва и Шевченко, — вспоминал Белькевич. — На поле я располагался "под ними" и именно это мы на тренировках и отрабатывали. Да и в жизни общались постоянно вместе, это тоже помогает”.

Валентин провел за Динамо 224 матча и забил 51 гол. Он восемь раз выигрывал чемпионат Украины и семь раз Кубок. Однако главное достижение в его карьере в Киеве — это полуфинал Лиги чемпионов сезона 1998/99. Тогда не смогли пройти Баварию. Мы расположили Белькевича немного ниже, центральным полузащитником. Впереди у нас еще два больших мастера.

Здесь мы отдаем свое предпочтение паре Колотов-Белькевич. Теперь ваша очередь. Какая пара центральный полузащитников наиболее предпочтительная?

Атакующий полузащитник

Александр Заваров

Александр Заваров оказался в Динамо в 1983 году. Тогда же Заря, из которой он переезжал в Киев, вылетела из Высшей лиги СССР. Правда, Валерий Лобановский приглашал Заварова в Динамо еще в 1979 году, но Александр отказался. Старт карьеры Заварова в Динамо не удался. Поговаривают, футболист был уже одной ногой в московском Спартаке. Туда его приглашал Константин Бесков. Однако Лобановский отговорил футболиста от переезда, пообещав ему постоянную игровую практику.

Позже Лобановский в своих мемуарах описывал, что Заваров стал одним из “координаторов наступлений” его команды. Также наставник вспоминал, что на “воспитание” Заварова у него ушло три года. Заваров стал лидером второй по счету великой команды Лобановского. Он был не просто одним из лучших игроков в СССР, но и говорят, что во всей Европе.

Он провел за Динамо 136 матчей и забил 36 голов. Один из самых важных, если и вовсе не важнейший, в финале Кубка обладателей кубков. Тогда Александр уже на 6-й минуте открыл счет в игре с мадридским Атлетико. Помимо Кубка кубков Заваров выигрывал Суперкубок УЕФА. А также дважды выигрывал чемпионат СССР с Динамо и Кубок страны.

В 1998 году он уехал в Ювентус. Вот как об этом переходе написал Лобановский.

“Контракт Заварова с Ювентусом, на мой взгляд – хороший стимул для роста спортивного мастерства остальных наших футболистов. Особенно молодых, которые должны стремиться не только к постоянному совершенствованию, но и к тому, чтобы как можно дольше сохранить себя в футболе на высоком уровне”

Алексей Михайличенко

Михайличенко — воспитанник динамовской системы. Он дебютировал в возрасте 19 лет за первую команду. Тогда Динамо возглавлял в 1983 году Юрий Морозов. А через год, в 1984, в Динамо вернулся Лобановский.

“Алексей Михайличенко – один из немногих воспитанников киевского «Динамо», коренной киевлянин, с которым мы связываем большие надежды. Появившись в основном составе, он заиграл с такой страстью, с такой легкостью, так лихо, что все только переглядывались и пожимали плечами: “Откуда?!”, — писал тренер об игре своего подопечного.

По началу в первой команде Михайличенко получал не очень много игрового времени. Тогда в 80-х пробиться в стартовый состав было невероятно сложно. Поговаривали, что игрок мог перебраться в один из московских клубом. К счастью, этого не случилось.

Лучший сезон в карьере ждал его в 1988 году. Тогда он вместе со сборной СССР, под руководством Лобановского, дошел до финала чемпионата Европы. Потом выиграл Олимпиаду в Сеуле, где был капитаном той команды. После этого он попал в четверку номинантов на Золотой мяч.

Всего же в Динамо он провел 137 матчей и забил 39 голов. На его счету три победы в чемпионате Союза, а также три победы в Кубке. Он был частью команды, которая в 1986 году выигрывала Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

По мнению редакции Football.ua лучшим атакующим полузащитником Динамо всех времен был Александр Заваров. А кого вы выберете из это пары?

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