Англия

Данный сезон английского чемпионата уникален.

Текущий cезон английской Премьер-лиги отметился историческим достижением.

По информации источника, розыгрыш точно завершится с большим количеством побед гостевых команд, чем хозяев.

За один тур до окончания чемпионата количество гостевых побед составляет 150, в то время как хозяева побеждали 137 раз. Даже в случае, если в последнем туре хозяева выиграют все 10 матчей, перебить перевес не удастся.

Сообщается, что подобная статистика в АПЛ впервые за всю историю четырех топовых английских дивизионов.

Очевидно, что виной всему пустые трибуны из-за пандемии коронавируса