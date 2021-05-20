Ветеран "бьянконери" высказался об отношениях в наставником своего клуба.
Андреа Пирло (слева) и Джорджо Кьеллини, getty images
20 мая 2021, 10:29
Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мыслями о слухах касательно нынешнего главного тренера туринцев Андреа Пирло.
"При всем уважении, мы все отдали свое сердце и душу за Андреа Пирло, но все решения относительно его будущего зависят лишь от руководства клуба.
Мы отдали все силы за Маурицио Сарри, и в прошлом году за Аллегри. Будет несправедливо говорить, что футболисты Ювентуса не работали так усердно с разными тренерами. Конечно, мы хорошо ладим с Пирло и хотим продолжать с ним работать", — сказал итальянец.
Ранее сообщалось, что Тудор может сменить Пирло на посту тренера Ювентуса.