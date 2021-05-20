Италия

Ветеран "бьянконери" высказался об отношениях в наставником своего клуба.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мыслями о слухах касательно нынешнего главного тренера туринцев Андреа Пирло.

"При всем уважении, мы все отдали свое сердце и душу за Андреа Пирло, но все решения относительно его будущего зависят лишь от руководства клуба.

Мы отдали все силы за Маурицио Сарри, и в прошлом году за Аллегри. Будет несправедливо говорить, что футболисты Ювентуса не работали так усердно с разными тренерами. Конечно, мы хорошо ладим с Пирло и хотим продолжать с ним работать", — сказал итальянец.

Ранее сообщалось, что Тудор может сменить Пирло на посту тренера Ювентуса.