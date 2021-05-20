Англия

Наставник мерсисайдского клуба высказался о заключительных турах чемпионата.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями после гостевой победы над Бернли в матче 37 тура АПЛ.

"Для нас это был полуфинал. Нам надо было его выиграть – и мы это сделали. Мы серьезно улучшили свое положение и вышли в финал, хотя ничего еще не решено. Мы заслужили это, проведя отличный матч.

Бернли нельзя давать шанс забить, мы знали, что будет очень сложно. На их стороне было три с половиной тысячи фанатов – а атмосфера в футболе очень важна. Но, думаю, парни прекрасно справились с этой проблемой. Их ничто не отвлекало от дела.

Нам обязательно нужно быстро восстановиться. На некоторых позициях выбор небольшой. Нужно беречь оставшихся игроков. В последнем матче нам ничего не гарантировано. Кристал Пэлас – сильный соперник", — сказал немецкий специалист.

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