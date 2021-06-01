Испания

Хавбек каталонцев поделился мыслями об аргентинце.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг высказался о форварде каталонцев Лионеле Месси.

"Мне кажется, он счастлив в Барселоне. Я действительно надеюсь, что Лео останется, потому что он помогает команде. Он все еще является лучшим игроком мира с отрывом.

Играть рядом с Месси – особенные ощущения. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим игроком мира. Я ориентировался на него, а он такой скромный.

Если бы мне пришлось выбирать между игрой с Месси или игрой рядом с любым другим футболистом, то я в любом случае выбрал бы Месси. Было бы глупо сделать иной выбор. Он — лучший игрок в истории", – сказал нидерландский хавбек для Nu.nl.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о будущем Месси и Кумана.