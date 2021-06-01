U-21

Ни один матч четвертьфинала не прошел без голов со стороны обеих команд.

Пока весь мир готовится наблюдать за поединками "взрослого" чемпионата Европы-2020, на полях Венгрии и Словении успешно стартовал европейское первенство среди юношей возрастом до 21-го года.

До стадии плей-офф на этот раз дошли сборные Испании, Хорватии, Нидерландов, Франции, Португалии, Италии, Дании и Германии, которые между собой образовали соответствующие перечисленному порядку четвертьфинальные пары.

Что был характерно для матчей первой стадии плей-офф, так это результативность со стороны представителей каждой из стран — ни один матч не завершился без успешного пробития ставки "Обе забьют", а три встречи из четырех сумели завлечь публику даже в свои овертаймы.

Испания — Хорватия 2:1

Голы: Пуадо, 66, 110 — Иванушец, 90+4

Испания: Фернандес — Мингеса, Гильямон, Куэнка, Педроса (Кукурелья, 75) — Бельтран (Вильяр, 58), Субименди, Гарсия — Диас (Пино, 83), Ниньо (Пуадо, 58), Хиль (Миранда, 83).

Хорватия: Шемпер — Шутало, Вускович, Гвардиол, Брадарич — Бабец (Бистрович, 71) — Майер (Биюк, 78), Франич (Джурасек, 78), Моро (Куленович, 71), Иванушец — Муса (Спикич, 64).

Предупреждения: Мингеса, Гильямон — Брадарич, Иванушец.

Нидерланды — Франция 2:1

Голы: Боаду, 51, 90+3 — Упамекано, 23

Нидерланды: Бейло — Тезе, Схюрс, Ботман, Маласия (Баккер, 78) — де Вит, Харруи, Кадиолу (Матусива, 78) — Стенгс, Боаду, Клюйверт.

Франция: Меслие — Дагба (Калулу, 13), Упамекано, Конате, Мауасса — Тчуамени, Сумаре (Какере, 60), Ауар — Диаби (Фавр, 60), Эдуард (Гуири, 76), Иконе.

Предупреждения: де Вигт, Клюйверт.

Португалия — Италия 5:3

Голы: Мота, 6, 31, Рамос, 58, Жота, 109, Консейсау, 119 — Побега, 45, Скамакка, 60, Кутроне, 89

Португалия: Кошта — Далот, Кейруш, Лейте, Тавареш — Браганча (Бару, 86) — Фернандеш (Жота, 74), Витинья — Виейра (Консейсау, 86) — Рамос (Флорентину, 69), Мота (Леау, 94).

Италия: Карнесекки — Ловато, Дель-Прато, Раньери — Белланова (Заппа, 75), Фраттези, Ровелла (Кутроне, 81), Побега (Маджоре, 75), Сала (Соттиль, 81) — Распадори, Скамакка (Риччи, 91).

Предупреждения: Консейсау — Побега, Сала, Ловато, Кутроне, Раньери.

На 91-й минуте удален Маттео Ловато (Италия) (повторное предупреждение).

Дания — Германия 2:2 (5:6 – по пен.)

Голы: Фагир, 69, Нельссон, 108 — Нмеча, 88, Буркардт, 100.

Дания: Кристенсен — Карстенсен, Нельссон, Алвес, Поульсен (Кристансен, 44) — Андерсен (Хьюлманн, 89), Нарти, Линдстрем (Хольсе, 46) — Дрейер (Исаксен, 91), Бруун-Ларсен (Фагир, 66), Дарами.

Германия: Дамен — Вагноман (Йеккель, 91), Пипер, Шлоттербек, Раум — Стах (Климович, 75), Майер — Баку (Адейеми, 75), Вирц (Маи, 87), Бериша (Буркардт, 64) — Нмеча.

Предупреждения: Нельссон, Фагир — Шлоттербек, Адейеми, Нмеча.

Исходя из результатов четвертьфинальных поединков, были образованы следующие пары для полуфинальных противостояний:

3.06, 18:00, Марибор, Словения. Испания — Португалия

3.06, 22:00, Секешфехервар, Венгрия. Нидерланды — Германия

Финальный поединок чемпионата Европы-2021 среди юношей возрастом до 21-г года состоится в Любляне 6 июня.