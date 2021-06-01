Англия

В клубе довольны проделанной немецким специалистом работой.

Челси выиграл Лигу чемпионов-2020/21 и финишировал в топ-4 английской Премьер-лиги.

Таким образом, руководство лондонского клуба осталось более чем довольно работой главного тренера команды Томаса Тухеля.

По информации источника, после победы в главном еврокубковом турнире, стороны использовали опцию продления контракта до 2024 года.

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

Немецкий специалист возглавил Челси в январе, сменив на данном посту Фрэнка Лампарда.

Ранее Томас Тухель прокомментировал триумф своей команды в финале Лиги чемпионов над Манчестер Сити со счетом 1:0.