Испания

Наставник мадридского клуба в восторге от игры своего вратаря.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высоко отозвался о голкипере своего клуба Яне Облаке.

"Безусловно, Облак является лучшим вратарем в мире. Он был лучшим из всех на протяжении многих лет. Он вырос во всех смыслах.

Обычно больше всего наблюдают за тем, кто побеждает. А поскольку в последние годы я не выигрывал ни Примеру, ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы и Суперкубок Европы, Облак не получал должного признания.

Несомненно, он лучший. У него фантастическая хладнокровность, он постоянно спокоен, а это то, что нужно команде-чемпиону. Я никогда не видел команду-чемпиона, у которой был бы плохой вратарь. Это невозможно", — сказал наставник "матрасников".

Напомним, что Ян Облак стал лучших игроком Ла Лиги в мае.