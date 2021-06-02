Лондонский клуб близок к подписанию футболиста.
Андре Онана, getty images
02 июня 2021, 08:28
Вратарь Аякса Андре Онана, вероятно, вскоре перейдет в Арсенал.
По информации в Twitter Николо Скиры, камерунский голкипер достиг договоренности с "канонирами" о контракте до 2024 года с опцией продления на сезон. Стороны обсуждают последние детали для завершения сделки.
В прошедшем сезоне Эредивизи Онана провел 20 матчей.
Напомним, что в феврале 2021 года вратарь был дисквалифицирован на 12 месяцев из-за допинга.