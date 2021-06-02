Англичанин заинтересован в переходе в стан "красных дьяволов".
Джейдон Санчо, getty images
02 июня 2021, 10:30
Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, вероятно, покинет клуб в ближайшее время.
По информации The Athletic, "шмели" готовы продать футболиста за сумму около 90 миллионов евро. Сам Санчо хочет перейти в Манчестер Юнайтед, который довольно давно проявляет интерес к англичанину.
В прошедшем сезон хавбек провел на Боруссию Д 36 матчей в Бундеслиге, в которыз отметился 8 голами и сделал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что именно Манчестер Юнайтед является самым реалистичным вариантом для Санчо.