Англия

Англичанин заинтересован в переходе в стан "красных дьяволов".

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, вероятно, покинет клуб в ближайшее время.

По информации The Athletic, "шмели" готовы продать футболиста за сумму около 90 миллионов евро. Сам Санчо хочет перейти в Манчестер Юнайтед, который довольно давно проявляет интерес к англичанину.

В прошедшем сезон хавбек провел на Боруссию Д 36 матчей в Бундеслиге, в которыз отметился 8 голами и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что именно Манчестер Юнайтед является самым реалистичным вариантом для Санчо.