Испания

Испанский функционер заявил, что каталонский клуб ожидают очередные трансферы.

Президент Барселоны Жоан Лапорта анонсировал трансферы Барселоны в ближайшее время.

"Время, когда после поражений ничего не менялось, должно завершиться. Мы проиграли Ла Лигу, и вы увидите последствия из-за этого. У нас будут еще трансферы.

Мы ищем возможности усиления состава и пытаемся сбалансировать команду. Вы увидите результат наших действий. На следующей неделе будет еще больше новостей", – сказал испанский функционер Diario Sport.

Напомним, что несколько дней назад к Барселоне на правах свободных агентов присоединились Серхио Агуэро и Эрик Гарсия.