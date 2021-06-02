Испанский функционер заявил, что каталонский клуб ожидают очередные трансферы.
Жоан Лапорта, getty images
02 июня 2021, 09:58
Президент Барселоны Жоан Лапорта анонсировал трансферы Барселоны в ближайшее время.
"Время, когда после поражений ничего не менялось, должно завершиться. Мы проиграли Ла Лигу, и вы увидите последствия из-за этого. У нас будут еще трансферы.
Мы ищем возможности усиления состава и пытаемся сбалансировать команду. Вы увидите результат наших действий. На следующей неделе будет еще больше новостей", – сказал испанский функционер Diario Sport.
Напомним, что несколько дней назад к Барселоне на правах свободных агентов присоединились Серхио Агуэро и Эрик Гарсия.