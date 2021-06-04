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Хавбек Аталанты поделился своими мыслями после победы над Северной Ирландией.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0) в рамках подготовки к Евро-2020.

"Самое важное: после серии неудачных результатов при хорошей поддержке трибун, спасибо Днепру за поддержку, выиграли этот матч. Конечно, были моменты, чтобы забить второй мяч. Надеюсь, забьем в следующих играх. Неплохая игра. Думаю, играли отрезками. Отрезками лучше, отрезками – чуть хуже. Ничего, это товарищеский матч.

Важен был результат тоже. Мы выиграли и теперь готовимся к следующей игре. Нужно сделать правильные выводы и готовиться к Кипру. Сейчас начинается такой период, когда нужно хорошо поработать на тренировках и на максимум выкладываться в играх, чтобы хорошо подойти к первому матчу на Евро.

Считаю, не нужно было отходить от игры в первом тайме. Нужно было повыше их встречать. Потому что немного мы давали давления, прессинга на мяч – они делали длинные передачи, очень хорошо линия обороны играла на подборе. Справились с нападающими, не было особо проблем. Во втором тайме их сила – фланговые передачи. Когда передача шла в штрафную, они более опасны, защитникам тяжело, чтобы не сфолить. Нужно было отодвинуть игру от своих ворот и забивать второй мяч. Ничего, это контрольная игра. Конечно, важен результат. Приятно сыграть при болельщиках. Сейчас это самое главное, можно сказать.

Задачи на матч? По составу не ко мне вопрос. По игре – Андрей Шевченко просил играть в свой футбол, использовать пространство, чтобы нападающие в зоны открывались в недодачу между линиями защитников. Искали пространство, чтобы в середине компактно, в обороне хорошо сыграли. Они опасны после стандартов, было несколько моментов, но Бущан хорошо сыграл. Шевченко настраивал, что товарищеский матч, но играем дома при своих болельщиках, нужно порадовать их победой. Хоть и в товарищеском матче, но три очка. Эта победа для нас очень важна.

Важные эмоции за счет победы? После серии таких матчей важно выиграть и с хорошим настроением. Через четыре дня – следующий матч. В Харькове тоже придут люди посмотреть, поболеть за сборную. Будет еще один важный матч. Последний матч перед Евро. Нужно хорошо подготовиться", – сказал Малиновский в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Ирландия.