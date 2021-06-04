Украина

Форвард Гента прокомментировал победу "сине-желтых" в матче против Северной Ирландии.

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук поделился своими эмоциями после победы в товарищеском матче над Северной Ирландией (1:0) в рамках подготовки к Евро-2020.

"Думаю, мы хорошо подготовились к этому матчу. Большинство людей вернулись из европейских чемпионатов и конечно, нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Каждый играет в разных командах, поэтому нужно понимание на поле. Думаю, сегодня было больше понимания, чем в прошлых матчах, поэтому и заслужили победу.

Плохая реализация? Думаю, могли забивать намного больше. Всегда ищу позитив, потому что главное – чтобы были моменты. Голы придут, это сто процентов.

В первую очередь мы отрабатываем свою игру. Отрабатываем тактику играть с мячом и создавать много моментов. Думаю, сегодня особенно первый тайм получился хорошим, когда было много моментов. Было все хорошо.

То, что я отыграю только один тайм, было запланировано. Для меня было главным – почувствовать ритм, потому что несколько дней назад не знал, буду ли я играть или нет. Слава богу, что я здоров. Для меня было важно отыграть тайм. Сейчас все хорошо. Просто было такое чувство во время матча, когда получил травму, что могу пропустить Евро, но слава Богу, все обошлось", — сказал Яремчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Ирландия.