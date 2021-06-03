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Наставник "сине-желтых" поделился своими эмоциями после победы над Северной Ирландией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своих подопечных в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0).

"Я уже сказал на предматчевой пресс-конференции, что для нашей уверенности была очень важная игра. Я акцент делал на том, что даже если это товарищеские игры, то результат все равно важен. Думаю, ребята прониклись этим и было стремление, желание победить.

То что опять не реализовали много моментов – думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан еще с этим. В целом провели неплохую игру.

Сценарий на матч? Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырех защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться. Поэтому старались поменьше поднимать крайних защитников, искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. Уже после этого с передачами за спину в свободные зоны. В первой тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз выбегал, Ярмоленко. Считаю, полузащитники свою задачу выполнили.

Меня интересует в целостности, как команда сегодня была подготовлена. Думаю, рисунок игры и концовка – следствие того, что команда находится под нагрузками. Сейчас мы практически их убираем. Осталась одна товарищеская игра, после чего уезжаем в Румынию и будем готовиться к матчу", – сказал Шевченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Ирландия.