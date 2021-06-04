Англия

У форварда "шпор" большие ожидания от предстоящего турнира.

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн рассказал о своих целях в национальной сборной.

"Мой отец 1964 года рождения, то есть ему было два года, когда Англия выиграла чемпионат мира. Прошло столько лет, и мы должны исправить это.

Если я закончу карьеру без трофея со сборной Англии, это будет провал. Я знаю, что мы все еще развиваемся, у нас еще есть возможность прогрессировать, но такова цель. Я думаю, мы способны сделать это", – сказал нападающий.

Ранее Харри Кейн вошел в в число претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии PFA.