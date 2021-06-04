ЧМ-2022. Отбор
Также в честь аргентинца око стадиона была установлена статуя.
Лионель Месси, getty images
04 июня 2021, 11:37
Cборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Чили в матче квалификации чемпионата мира 2022.
Данный поединок стал первым для национальной сборной после смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.
Аргентинцы вышли на поле в футболках с изображением почитаемого соотечественника.
Также около стадиона в Сантьяго-дель-Эстеро в честь Диего Марадоны была установлена 5-метровая статуя аргентинца, на открытии которой поприсутствовали футболиста национальной команды.
Диего Марадона скончался скончался от остановки сердца 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.