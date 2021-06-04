ЧМ-2022. Отбор

Также в честь аргентинца око стадиона была установлена статуя.

Cборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Чили в матче квалификации чемпионата мира 2022.

Данный поединок стал первым для национальной сборной после смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

Аргентинцы вышли на поле в футболках с изображением почитаемого соотечественника.

Также около стадиона в Сантьяго-дель-Эстеро в честь Диего Марадоны была установлена 5-метровая статуя аргентинца, на открытии которой поприсутствовали футболиста национальной команды.

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona 🇦🇷 pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021

Диего Марадона скончался скончался от остановки сердца 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.