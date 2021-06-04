Турецкий клуб вскоре возглавит новый наставник.
Эмре Белезоглу, getty images
04 июня 2021, 10:58
Фенербахче объявил об отставке главного тренера Эмре Белезоглу.
Турецкий специалист был спортивным директором клуба, а с марта 2021 года исполнял обязанности главного тренера.
Ранее сообщалось, что украинский тренер Ференцвароша Сергей Ребров является одним из претендентов на пост наставника Фенербахче. При этом, Ребров – фаворит среди иностранных специалистов.
Напомним, что украинец выступал за турецкий клуб в 2003-2004 годах и выигрывал национальный чемпионат.