Копа Америка

Представляем вашему вниманию обзор матча Копа Америка.

В рамках первого тура Копа Америка-2021 в группе А встречались два фаворита борьбы за выход в следующий раунд состязаний — Аргентина и Чили.

Коллектив Лионеля Скалони имел перевес в контроле над ситуацией по ходу первого тайма, поэтому гол Лионеля Месси на исходе первого получаса игрового времени не стал ни для кого откровением. Однако, уже на старте второй половины матча "альбиселесте" получили одиннадцатиметровый в свои ворота.

Артуро Видаль не смог переиграть Эмилиано Мартинеса непосредственно ударом с "точки", однако во время добивания удачно сыграл Эдуардо Варгас, позволив своей команде отыграть отставание по счету. В дальнейшем, команды провели равный остаток поединка, с эпизодическим преимуществом гостей, однако больше не влияли на счет на табло.

Предлагаем вашему вниманию обзор данного поединка:

Аргентина — Чили 1:1

Голы: Месси, 33 — Варгас, 57

На 57-й минуте Артуро Видаль не реализовал пенальти (вратарь).

Аргентина: Э. Мартинес — Монтиель (Молина, 85), Л. Мартинес, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Паредес (Паласиос, 68), Ло Чельсо (Ди Мария, 67) — Месси, Лаутаро Мартинес (Агуэро, 80), Гонсалес (Корреа, 80).

Чили: Браво — Исла, Медель (Роко, 84), Марипан, Мена — Видаль (Аларкон, 85), Пульгар, Арангис — Паласиос (Бреретон, 77), Варгас (Пиньярес, 77), Менесес (Гальдамес, 90+3).

Предупреждения: Л. Мартинес, Лаутаро Мартинес — Исла, Пульгар, Видаль.