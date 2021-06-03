Итальянский хавбек, вероятно, покинет команду во второй половине лета.
Мануэль Локателли, getty images
03 июня 2021, 09:26
Генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали прокомментировал слухи о возможной смене клуба полузащитника Мануэля Локателли.
"Решение по Локателли мы примем после Евро, мы хотим сделать Мануэля счастливым и продать его этим летом.
Им интересуются многие клубы ведущих европейских лиг", – сказал функционер.
В минувшем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Шахтер готов предложить за Локателли 30-35 млн евро.