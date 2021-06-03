Италия

Итальянский хавбек, вероятно, покинет команду во второй половине лета.

Генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали прокомментировал слухи о возможной смене клуба полузащитника Мануэля Локателли.

"Решение по Локателли мы примем после Евро, мы хотим сделать Мануэля счастливым и продать его этим летом.

Им интересуются многие клубы ведущих европейских лиг", – сказал функционер.

В минувшем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов предложить за Локателли 30-35 млн евро.