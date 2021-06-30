Англия

Новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до лета 2023 года.

Лондонский Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Нуну Эшпириту Санту.

Соглашение между "шпорами" и 47-летним португальским специалистом рассчитано до лета 2023 года.

Последним местом работы португальца был Вулверхэмптон, который он возглавлял на протяжении четырех сезонов с 2017 года. Под его руководством "волки" дважды финишировали седьмыми в АПЛ, что является рекордом клуба. Также в сезоне-2019/20 Вулверхэмптон добрался до четвертьфинала Лиги Европы.

Тоттенхэм остался без главного тренера в апреле этого года после того, как клуб покинул Жозе Моуриньо. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, ранее работавший с академией "шпор".

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