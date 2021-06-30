Украина

"Шпоры" близки к назначению португальского специалиста.

Бывший главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время должен возглавить Тоттенхэм, сообщает BBC.

По информации источника, 47-летний португальский специалист был на радаре руководства "шпор" с тех пор, как лондонскую команду покинул Жозе Моуриньо и теперь переговоры близки к завершению.

Затем Тоттенхэм был заинтересован в приглашении Паулу Фонсеки, Антонио Конте, Маурисио Почеттино и Дженарро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Нуну может возглавить Эвертон, но сегодня "ириски" объявили о назначении нового наставника, которым стал Рафаэль Бенитес.