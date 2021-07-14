Форвард сборной Англии может выбыть до октября.
Маркус Рашфорд, Getty Images
14 июля 2021, 09:20
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд может остаться без футбола на несколько месяцев. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, 23-летний англичанин недавно прошел МРТ, которое выявило ухудшение проблем с плечом, которое начало беспокоить футболиста в ноябре.
Сам Рашфорд обеспокоен сложившейся ситуацией и намерен перенести операцию, однако она не может пройти до конца этого месяца.
Если операция будет проведена, то восстановление займет около шести недель и это только для индивидуальных тренировок, а до общей группы понадобиться еще шесть недель.
В прошедшем сезоне Рашфорд провел 57 поединков, в которых забил 21 гол и отдал 15 ассистов.
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