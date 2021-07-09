Хавбек продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Тахит Чонг, getty images
09 июля 2021, 20:58
Полузащитник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг отправился в очередную аренду.
Официальный сайт "красных дьяволов" сообщает, что предстоящий сезон нидерландец проведет в Бирмингеме, выступающем в Чемпионшипе.
В минувшем сезоне 21-летний хавбек выступал на правах аренды за Вердер и Брюгге, с которым стал чемпионом Бельгии.
Ранее сообщалось, что спортдир ПСЖ Леонардо контактировал с агентом полузащитника манкунианцев Поля Погба Мино Райолой.
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