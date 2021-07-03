Хавбек мюнхенского клуба может перебраться в Мерсисайд.
Кингсли Коман, getty images
03 июля 2021, 18:20
Полузащитник Баварии Кингсли Коман может в ближайшее время покинуть клуб.
По информации источника, агент француза ведет переговоры с несколькими клубами АПЛ.
Тем временем мюнхенский клуб все еще не начал переговоры с 25-летним игроком по новому контракту, но хочет сохранить Комана.
Сообщается, что ранее интересовавшийся хавбеком Манчестер Юнайтед отказался от варианта с Команом после оформления сделки по Джейдону Санчо.
Также за французом следит Ливерпуль. В окружении хавбека подтвердили информацию о заинтересованности клуба.
В минувшем сезоне в рамках Бундеслиги хавбек провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Бавария готова продать Комана за 80-90 млн евро.