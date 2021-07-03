Англия

Хавбек мюнхенского клуба может перебраться в Мерсисайд.

Полузащитник Баварии Кингсли Коман может в ближайшее время покинуть клуб.

По информации источника, агент француза ведет переговоры с несколькими клубами АПЛ.

Тем временем мюнхенский клуб все еще не начал переговоры с 25-летним игроком по новому контракту, но хочет сохранить Комана.

Сообщается, что ранее интересовавшийся хавбеком Манчестер Юнайтед отказался от варианта с Команом после оформления сделки по Джейдону Санчо.

Также за французом следит Ливерпуль. В окружении хавбека подтвердили информацию о заинтересованности клуба.

В минувшем сезоне в рамках Бундеслиги хавбек провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бавария готова продать Комана за 80-90 млн евро.