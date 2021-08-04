Англия

Испанский хавбек нуждается в восстановлении своих игровых кондиций.

Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара прибыл в расположение команды после отпуска не в оптимальном физическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

"Тиаго приехал к нам с небольшой проблемой. У него был трехнедельный отпуск, а эта небольшая проблема, которую он ощущал, все еще присутствует.

Мы не намерены рисковать его здоровьем. Он вовлечен в некоторые части тренировок, и на этих небольших отрезках он смотрится отлично, но если он начинает работать дольше – он начинает испытывать дискомфорт.

Мы должны убедиться, что эта проблема будет решена. Думаю, он будет в строю в полной готовности на следующей неделе", — сказал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль объявил о продлении контракта с Алиссоном.