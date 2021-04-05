Англия

Хавбек мерсисайдцев в восторге от работы с наставником своего клуба.

Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара поделился мыслями о неудачной серии клуба в чемпионате Англии.

"Позади много игр, в которых Ливерпуль не заслуживал поражения, поэтому часто было неприятно не получить три очка, когда мы были лучше соперника. Но таков футбол, мы всегда с нетерпением ждём следующего матча, где стараемся выступить как можно лучше.

Юрген Клопп? Играть под его руководством — это фантастика. Вы многому учитесь, и вам нужно привыкнуть к другому варианту игры, который мне очень нравится. Это означает, что вы должны адаптироваться и развиваться. Благодаря уровню товарищей по команде играть в хороший футбол становится ещё проще", — сказал испанец.

Ранее Тиаго Алькантара высказался о полузащитнике Барселоны Серхио Бускетсе.

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