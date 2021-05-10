Англия

Испанец не забывает о запасных игроках мерсисайдцев.

Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара рассказал о праздновании дебютного гола, забитого им в матче с Саутгемптоном в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги.

Испанский хавбек побежал в направлении скамейки запасных после взятие ворот "святых".

"Разумеется, у меня особые отношения с ребятами, которые не играют.

Выходя на поле ты всегда думаешь о них, о том, как упорно они работают и как ведут себя, несмотря на то что не играют. Я посвятил свой гол им", — сказал полузащитник.

Примечательно, что этим голом Алькантара прервал 40-матчевую серию без голов, которая длилась еще со времен выступления за Баварию.

Ранее хавбек поделился впечатлениями о своем результативном ударе в матче против Саутгемптона.