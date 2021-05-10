Испанец не забывает о запасных игроках мерсисайдцев.
Тьяго Алькантара, getty images
10 мая 2021, 15:17
Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара рассказал о праздновании дебютного гола, забитого им в матче с Саутгемптоном в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги.
Испанский хавбек побежал в направлении скамейки запасных после взятие ворот "святых".
"Разумеется, у меня особые отношения с ребятами, которые не играют.
Выходя на поле ты всегда думаешь о них, о том, как упорно они работают и как ведут себя, несмотря на то что не играют. Я посвятил свой гол им", — сказал полузащитник.
Примечательно, что этим голом Алькантара прервал 40-матчевую серию без голов, которая длилась еще со времен выступления за Баварию.
Ранее хавбек поделился впечатлениями о своем результативном ударе в матче против Саутгемптона.