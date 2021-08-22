Француз стал первым игроком, отдавшим пять ассистов в двух стартовых турах чемпионата Англии.
Поль Погба, Getty Images
22 августа 2021, 22:22
В поединке второго тура украинской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях расписал мировую с Саутгемптоном (1:1).
В этом противостоянии очередной голевой передачей отметился полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба.
По информации OptaJoe, 28-летний француз стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, которому удалось сделать пять ассистов в первых двух матчах сезона.
Ранее сообщалось, что экс-футболисту Манчестер Юнайтед грозит 10 лет тюрьмы.