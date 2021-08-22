В поединке второго тура украинской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях расписал мировую с Саутгемптоном (1:1).

В этом противостоянии очередной голевой передачей отметился полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба.

По информации OptaJoe, 28-летний француз стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, которому удалось сделать пять ассистов в первых двух матчах сезона.

Ранее сообщалось, что экс-футболисту Манчестер Юнайтед грозит 10 лет тюрьмы.