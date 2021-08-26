Шотландский хавбек перенес операцию на паху.
Скотт Мактоминей, ФК Манчестер Юнайтед
26 августа 2021, 15:20
Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей перенес операцию из-за травмы в паховой области, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
Пока было межсезонье и летний перерыв, 24-летний шотландец испробовал все виды лечения, но дискомфорт остался и было принято решение об операции.
Когда футболист вернется на поле пока неизвестно, но отмечается, что Скотт пропустит ближайший матч против Вулверхэмптона в АПЛ.
Ранее сообщалось, что еще один травмированный игрок Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд приступил к тренировкам на поле.