Англия

Шотландский хавбек перенес операцию на паху.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей перенес операцию из-за травмы в паховой области, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Пока было межсезонье и летний перерыв, 24-летний шотландец испробовал все виды лечения, но дискомфорт остался и было принято решение об операции.

Когда футболист вернется на поле пока неизвестно, но отмечается, что Скотт пропустит ближайший матч против Вулверхэмптона в АПЛ.

Ранее сообщалось, что еще один травмированный игрок Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд приступил к тренировкам на поле.