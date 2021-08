Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вернулся к тренировкам на поле, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Напомним, 23-летний англичанин продолжает восстанавливаться после операции на плече, которую ему провели после минувшего Евро-2020.

Look who's back 👀



Fantastic to see you on the mend, @MarcusRashford! ❤️#MUFC