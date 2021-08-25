Англия

Английский форвард продолжает восстановление после травмы.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вернулся к тренировкам на поле, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Напомним, 23-летний англичанин продолжает восстанавливаться после операции на плече, которую ему провели после минувшего Евро-2020.

Look who's back 👀



Fantastic to see you on the mend, @MarcusRashford! ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 25, 2021

В настоящее время сроки возвращения форварда не уточняются.

Отметим, что ближайший матч Манчестер Юнайтед проведет 29 августа против Вулверхэмптона в АПЛ.

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