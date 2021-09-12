Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Кристал Пэлас в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги на своем поле встречался с лондонским Тоттенхэмом.

Подопечные Патрика Вийера забили все мячи во втором тайме, а точнее с 75-й минуты, когда Заа реализовал пенальти. После этого свое имя на табло дважды вписал Эдуар, оформивший дубль.

Обзор матча:

Кристал Пэлас — Тоттенхэм 3:0

Голы: Заа, 75 (пен.), Эдуар, 84, 90+3

Кристал Пэлас: Гуайта — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Галлахер, Куяте (Миливоевич 67), Макартур — Айю (Олисе 87), Бентеке (Эдуар 84), Заа

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Танганга, Дайер (Рондон 12), Регилон — Хейберг, Скипп, Уинкс (Дэвис 60) — Лукас Моура, Кейн, Алли

Предупреждения: Заха, Галлагер — Танганга, Лукас

Удаление: Танганга, 58 (вторая желтая)