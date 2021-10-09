Англия

Наставник сборной Англии заявил об уязвимости своих подопечных перед социальными сетями.

В эпоху пандемии COVID-19 отдельным поводом для дискуссии продолжает оставаться процесс массовой вакцинации населения, который, по заверениям медицинских служб, должен свести к минимуму угрозы, которые несут последовательные волны заражений для человечества.

Однако, далеко не все даже из публичных личностей, в частности — спортсменов, готовы пройти через рекомендованную процедуру, вне зависимости от наличия или отсутствия у них противопоказаний к привитию различными вакцинами.

В частности, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в более ранних своих интервью защищал позицию своих подопечных, которые отказывались публично поддерживать вакцинацию, однако при этом сам прошел через данную процедуру.

По мнению Саутгейта, одной из потенциальных проблем в вопросе недоверия к работникам медицинских служб являются социальные сети, к которым, в частности, восприимчивы его футболисты.

"Мне, как 50-летнему "старику", этот выбор дался достаточно легко, так как процентные показатели риска возникновения осложнений от коронавируса примерно совпадают с шансом избежать заражения. В то же самое время, большинство игроков приехали в лагерь национальной команды с задержками, и многие из них были заражены коронавирусом ранее. Возможно, именно поэтому им кажется, что у них есть антитела к нему.

Парни все еще молоды, поэтому открыты для "теорий заговора" и прочего бреда, потому что постоянно сидят в социальных сетях, где через них проходит слишком много информации. Слишком много путаницы вокруг этих вакцин, поэтому футболисты защищают себя тем, что не признаются публично о прохождении курса прививок.

Как я уже говорил, я не вижу лучшего способа пройти через эту пандемию, кроме как программа вакцинации. Никто не придумал ничего иного, чтобы ее заменить. Зато, все придумали тысячу причин, почему вакцины нельзя колоть. Однако, я никогда не слышал от таких людей их видения выхода из сложившейся ситуации. Просто сидеть на диване? Так мы благополучно останемся на том же месте, где и провели эти два года.

Очень токсичная тема, поэтому люди и не стремятся говорить о ней. Молодые люди больше времени проводят в интернете, это абсолютно нормально, но при этом они должны сами отвечать за контент, который они потребляют. Они очень восприимчивы к информации, которая у них на экране, и среди нее могут проскакивать всякие подобные теории.

Конечно, мы можем пригласить нашего командного терапевта, собрать игроков, поговорить с ними, но кто может дать гарантию, что через пять лет нам скажут, что мы были правы относительно вакцинации? Есть практики, которые устоялись, и которые работают как часы, а есть форс-мажорные ситуации, как пандемия. Логично, что и решение проблемы будет появляться только со временем, но сидеть сложа руки нельзя.

Люди могут беспокоится по поводу вакцинации — это тоже абсолютно нормально. Лично у меня абсолютно не вызывает сомнений тот факт, что вакцины были хорошо протестированы на большом количестве добровольцев, поэтому не должны вызывать всеобщих проблем. А кто-то в это может не верить.

Однако, простите, когда вам приходят сообщения в духе: "Через 10 лет тебя пустят под Нюрнбергский трибунал", а ты просто сказал публично, что вакцинировался — это уже слишком. Я никогда не буду на 100% уверен, что поступил правильно, говоря широкой общественности о том, что вакцинировался, однако я точно уверен, что, сделав такой шаг, я немного обезопасил себя и свою семью", — подытожил наставник сборной Англии.

Стоит отметить, что лишь один игрок текущего созыва сборной Англии заявил о том, что прошел полный курс вакцинации — нападающий римской Ромы Тэмми Абрахам, в то время как Фикайо Томори и Джесси Лингард в прессе заявили, что "это был их личный выбор", не подтвердив и не опровергнув при этом сам факт получения инъекций.

По состоянию на 8 октября, в Украине прошло полный курс вакцинации 14,46% от общего числа населения страны, согласно данным МОЗ.