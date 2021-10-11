Англия

Форвард "красных дьяволов" поделился своими мыслями о возвращении Криштиану Роналду.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в состав "красных дьяволов".

"Возвращение Роналду вызвало невероятные чувства во мне как в футболисте, так и в фанате Манчестер Юнайтед.

Всегда приятно, когда легенда клуба возвращается в команду. Играть вместе с Криштиану на Олд Траффорд — потрясающий опыт. Надеюсь, это станет толчком для нас всех к завоеванию больших титулов", — приводит слова Рашфорда BBC.

Напомним, Роналду вернулся в МЮ в августе, перейдя из туринского Ювентуса. В нынешнем сезоне Роналду провел четыре матча в АПЛ, в которых забил три мяча, чем он заслужил стать лучшим игроком чемпионата Англии в сентябре.