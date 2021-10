Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ Манчестер Юнайтед потерял очки с Эвертоном, Челси дожал в концовке игравший в меньшинстве Саутгемптон, Брайтон не смог конвертировать в голы свое доминирование над Арсеналом и остался довольствоваться лишь ничьей, а Ливерпуль и Манчестер Сити провели матч с серьезной заявкой на звание лучшего в сезоне.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события, которые происходили в седьмом туре чемпионата Англии сезона-2021/22, после которого мы вместе уйдем на небольшую международную паузу.

Из-за недавнего матча с Вильярреалом в Лиге чемпионов, который прошел на прошлой неделе и чудом завершился победой Манчестер Юнайтед благодаря позднему голу Криштиану Роналду, главному тренеру манкунианцев пришлось прибегнуть к ротации на поединок против Эвертона и оставить вне стартового состава некоторых ключевых исполнителей. Так, на скамейке МЮ оказался и Криштиану Роналду, и Поль Погба, однако в кадровом вопросе оба коллектива находились в равных условиях. Из-за травм двух ключевых нападающих, Ришарлисона и Доминика Калверта-Льюина, Рафаэль Бенитез вынужден экспериментировать с составом, предоставляя роль "главных скрипок" в своем "оркестре" Андросу Таунсенду и Демараю Грею, тогда как на позиции центрфорварда использовать Соломона Рондона.

К чему это? А к тому, что беззубой игре Манчестер Юнайтед просто не может быть никаких оправданий. Из матча в матч мы продолжаем наблюдать лишь то, как "красные дьяволы" одерживают победы за счет индивидуального мастерства и класса отдельных исполнителей. Везение не может длиться вечно, да и Роналду все-таки не 20-летний парень... Не имею ничего против "Ферги тайма", но должны же прослеживаться какая-то тренерская идея и философия игры? Есть ли это у Оле-Гуннара Солскьяера? Начиная с декабря 2018 года, когда норвежец пришел в команду, не наблюдается это, хоть убейте. Оле-Гуннар хорош в управлении персоналом, и, вероятно, в целом он приятный человек, но в тактическом плане норвежец абсолютно неспособен конкурировать с такими, как Рафаэль Бенитез, не говоря уже о всяких Клоппах, Тухелях, Гвардиолах и т. д.

Эвертон, будучи обескровленным, полностью заслуживал обыгрывать Манчестер Юнайтед. Если бы не офсайд, в который забрался Йерри Мина в концовке матча, то "ириски" уехали бы с Олд Траффорд с тремя набранными пунктами. Наверное, Тому Дэвису все-таки нужно было пробивать самому в тот моменте, хотя критиковать его за пас на Мину никак нельзя. Первый гол Эвертона, автором которого стал Таунсенд, после симпатичной комбинации — вообще достоин аплодисментов стоя.

Казалось бы, кроме Антони Мартиаля, наконец-то забившего гол в АПЛ спустя продолжительный период времени, радоваться в стане Манчестер Юнайтед абсолютно нечему, но... Оле-Гуннар Солскьяер почему-то искренне улыбался в конце матча. Вопрос: а разве ничья — это повод для радости? Повод разве что в том, что норвежцу пока ничего не угрожает на посту главного тренера.

Манчестер Юнайтед 1-1 Эвертон

Голы: Мартиаль 43 — Таунсенд 65.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Варан, Шоу — Мактоминей, Фред (Погба, 70), Гринвуд, Фернандеш, Мартиаль (Санчо, 57) — Кавани (Роналду, 57).

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Кин, Мина, Динь - Дукуре, Аллан, Грей (Доббин, 90+2) — Гордон (Дэвис, 72), Таунсенд, Рондон.

Предупреждения: Гринвуд - Дукуре

Непростым после Лиги чемпионов получился матч и для Челси, которому противостоял Саутгемптон. Учитывая физическую усталость, определенные эксперименты со стороны Томаса Тухеля с составом так же были ожидаемыми. Так, на поле с первых минут наконец-то появился левый латераль Бен Чилвелл, в центре с Ковачичем сыграл Рубен Лофтус-Лич, а центре обороны вышел многообещающий Трево Чалоба, который часто помогал своим партнерам выше в качестве опорника и, к слову, открыл счет в поединке.

"Пенсионеры" могли закрывать вопрос касательно победителя матча еще в первом тайме, однако то голкипер "святых" Алекс Маккарти станет оплотом надежности, то Мохаммед Салису заблокирует удар, то гол Тимо Вернера отменят из-за офсайда. В целом, Челси непхоло играл до перерыва. Единственное — Ромелу Лукаку выглядел лишним в этой системе Томаса Тухеля, абсолютно не прессингуя и тупо дожидаясь паса от партнеров, тогда как на ударной позиции чаще оказывался именно вышеупомянутый Вернер.

После перерыва игра Челси стала хуже, но физическую усталость "пенсионеров" компенсировал эмоциональный запал Томаса Тухеля, который в тот вечер был просто неугомонным на тренерском мостике. Но у немецкого специалиста определенно были на это причины. Бен Чилвелл мог окончательно поставить крест на своем возвращении в стартовый состав, когда тот сфолил в собственной штрафной, а Уорд-Проуз без каких-либо проблем реализовал одиннадцатиметровый. Позже капитан Саутгемптона превратился из героя в антигероя, заработав абсолютно ненужное удаление, ставшее переломным в матче.

Челси додавил игравших в меньшинстве "святых", забив в концовке два мяча, хотя тот же Алекс Маккарти отчаянно пытался сейвить удары соперника. К слову, забили за "синих" те, кому больше всего это нужно было чисто на бумаге (Тимо Вернер и Бен Чилвелл), с чем их, конечно же, поздравляем. Впрочем, несмотря на такую трудную победу, у Томаса Тухеля остается одна нерешенная проблема — как правильно задействовать Ромелу Лукаку. Думаю, возвращение Вернера в старт — неспроста, и наставник Челси хочет сделать из него "второго Лаутаро Мартинеса" для Лукаку.

Челси - Саутгемптон 3:1

Голы: Чалоба, 9, Вернер, 84, Чилвелл, 89 — Уорд-Проуз, 60 (с пенальти).

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Хадсон-Одои (Маунт, 65), Ковачич (Жоржиньо, 73), Чалоба, Лофтус-Чик (Баркли, 83), Чилвелл — Вернер, Лукаку.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто — Уолкотт (Диалло, 46), Ромеу, Уорд-Проуз, Телла (Дженепо, 73) — Армстронг, Редмонд (Эльюнусси, 87).

Предупреждения: Силва — Салису, Дженепо.

Удаление: Уорд-Проуз, 77 (прямая красная карточка).

В последние несколько лет поединки Ливерпуля и Манчестер Сити обрели характер принципиальных встреч, которые по накалу, возможно, и уступают всяким территориальным дерби. Однако со спортивной точки зрения "красных" и "горожан" можно назвать главными доминирующими силами в английском футболе последних сезонов, которые привыкли радовать своих болельщиков не только успешными результатами в турнирах, но и качественным, красивым и комбинационным футболом.

Откровенно говоря, лично у меня были опасения, что огромные ожидания фанатов накануне противостояния Ливерпуля и Манчестер Сити не оправдаются. Вопрос, которым пришлось задаться, был следующим: удастся ли командам подарить болельщикам голевую феерию перед международным перерывом, или боязнь Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы совершить роковую ошибку станет причиной скучного противостояния двух тактических гениев? К счастью для всех, немецкий и испанский специалист выбрали первый вариант.

На данный момент, по итогам семи минувших туров, минувший поединок Манчестер Сити и Ливерпуля является лучшим в сезоне Премьер-лиги, где оба высококлассных коллектива, грубо говоря, взяли в свое распоряжение по одному тайму и продемонстрировали всё, на что способны. Манчестер Сити справился с прессингом Ливерпуля и контролировал ход встречи в первой половине, найдя у соперника брешь в лице Джеймса Милнера. Единственное, что у "горожан" не получилось до перерыва — это забить, а уже второй тайм можно и нужно записывать в актив мерсисайдцев.

Мо Салах — главная причина, по которой подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли контроль над игрой. Наверное, Рубену Диашу и компании египтянин еще долго будет сниться в ночных кошмарах, а его гол на 76-й минуте... Ну разве не мастер? Итоговый результат поединка 2:2 — более чем закономерный, хотя в самом конце Ливерпуль мог вырывать победу, но Родри совершил, возможно, лучший сейв полевого игрока в сезоне, который войдет (и уже вошел) во всей подборки футбольных хайлайтов. Короче говоря, матч Ливерпуль — Манчестер Сити — это наглядная демонстрация того, за что мы любим АПЛ! Пусть "красные" и уступили лидерство Челси, но оно того стоило.

Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Мане, 59, Салах, 76 – Фоден, 69, де Брюйне, 81.

Ливерпуль: Алиссон – Милнер (Гомес, 78), Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Жота (Фирмино, 68), Мане.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брюйне – Жезус, Фоден, Грилиш (Стерлинг, 66).

Предупреждения: Милнер, Жота, Фабиньо – Диаш, Канселу, Силва.

Минимальное поражение от Лидса стоило Хиско Муньосу поста главного тренера в Уотфорде. Вот и произошла первая тренерская отставка в сезоне АПЛ, на которую здесь и сейчас уж точно ставили немногие. Очень странное решение со стороны руководства "шершней", ведь 15 место после 7 туров и 7 набранных очков разве можно считать провалом для одного из аутсайдеров чемпионата? Но имеем то, что имеем... А имеем мы, как минимум, возвращение в Премьер-лигу Клаудио Раньери, с которым Уотфорд уже официально заключил контракт. Будет интересно!

Победа "волков" над Ньюкаслом. Бруну Лаже создал в Вулверхэмптоне многообещающий атакующий дуэт. Главными героями встречи, несомненно, стали Хван Хи Чан и Рауль Хименес. Первый оформил дубль в ворота "сорок", а второй записал в свой актив две результативные передачи на южнокорейского форварда. Итоговый счет — 2:1.

Первое набранное очко Норвича после возвращения из Чемпионшипа. Мы все этого ждали, и это наконец-то свершилось! "Канарейки" все-таки не безнадежны и способны набирать очки с соперниками уровня Бернли. В этом матче на первый план вышла оборона, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Брайтону не хватило только класса исполнителей для победы над Арсеналом. "Нефутбольные" погодные условия, честно говоря, повлияли на игру двух команд, старающихся действовать первым номером. По ходу встречи "чайки" были ближе к забитому мячу, тогда как подопечные Микеля Артеты были вынуждены обороняться и в итоге смогли свести матч в нулевую ничью. Отдельно стоит отметить в Брайтоне левого латеря Кукурелью, который полностью выключил правого защитника Арсенала Томиясу. Далеко не лучшее выступление "канониров" и еще один "плюсик" в карму Брайтона.

Тоттенхэм одолел Астон Виллу. Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда в составе "шпор" отметился Хейбьерг. Затем в середине второго тайма команды обменялись забитыми голами — на гол "львов" усилиями Уоткинса, лондонцы ответили точным ударом Лукаса Моуры спустя три минуты, но в итоге забитый мяч записали как автогол Таргетта.

Лестер продолжает лихорадить, а Варди — феерить. Подопечные Брендана Роджерса умудрились растерять преимущество в два мяча, позволив Кристал Пэлас отыграться во втором тайме и заработать один набранный балл в отчетном матче. Варди, к слову, забил уже в третьем поединке АПЛ кряду.

Брентфорд системно радует, одержав победу над Вест Хэмом. Ох и банду собрал Томас Франк, которая создает проблемы всем соперникам, с кем приходится играть! В прошлом туре была результативная ничья с Ливерпулем, а теперь — победа над еврокубовыми "молотобойцами" со счетом 2:1 благодаря голу Висса в компенсированное ко второму тайму время.

Схема: 3-4-3

НАП: Хван Хи Чан (Вулверхэмптон), Рауль Хименес (Вулверхэмптон), Мохамед Салах (Ливерпуль)



ПЗЩ: Марк Кукурелья (Брайтон), Родри (Манчестер Сити), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм), Андрос Таунсенд (Эвертон)



ЗАЩ: Диего Льоренте (Лидс), Грант Хэнли (Норвич), Трево Чалоба (Челси)



ВРТ: Тим Крул (Норвич)

Лучший тренер тура - Томас Тухель (Челси).

